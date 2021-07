Stadio Flaminio, Cangemi: “Da Lotito proposta importante che va valutata”

Il Vicepresidente del Consiglio Regionale del Lazio e consigliere Lega, Giuseppe Emanuele Cangemi ha parlato in una nota della questione stadio. Un nodo che sta tenendo banco da giorni viste le prossime elezioni del nuovo Sindaco di Roma. Ecco le sue parole a riguardo: “La Lazio merita di avere un suo impianto sportivo a Roma, una struttura capace di accogliere i tifosi biancocelesti e che permetta loro di vivere la passione calcistica in un luogo che parli e racconti la propria squadra. Il Presidente Lotito ha avanzato una proposta, quella che porterebbe di nuovo la Lazio allo stadio Flaminio. Un impegno chiaro che meriterebbe quantomeno un minimo di riflessione da parte di chi vorrebbe amministrare la Capitale. Liquidare proposte senza affrontarle nel merito è qualcosa che la città di Roma non può ulteriormente permettersi: servono crescita e investimenti. Solo così la città potrà tornare ad essere grande”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: