Svelato il nuovo materiale d’allenamento della Lazio per la nuova stagione 2021/2022 – FOTO

prendono forma i nuovi kit in casa Lazio per la prossima stagione 2021/2022. Dopo la presentazione della maglia Home con tanto di completo e della maglia Away del portiere, ecco svelato il nuovo materiale d’allenamento che utilizzeranno giocatori e staff durante le sedute.

Di seguito le immagini del completo:

