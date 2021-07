Zoff sulla “nuova” Lazio: “Sarri allenatore d’esperienza in una piazza importante. Immobile? Fa 50 gol all’anno…”

Scattano le visite mediche di rito prima della partenza per il ritiro e si intravede all’improvviso Dino Zoff. L’ex presidente e allenatore biancoceleste, all’uscita dalla clinica Paideia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti spaziando dalla nazionale alla Lazio: “Quanto c’è di Mancini nella nazionale? Mi sembra tanto perchè i numeri non mentono, ha fatto cose egregie. Donnarumma? È giovane, può avere un avvenire straordinario, è già moto tempo che gioca. Immobile? Se fa 50 gol all’anno, più di così…Stupito dalla scelta di Sarri? È un allenatore d’esperienza, è stato a Napoli e in Inghilterra, quindi senza dubbio è necessario per una piazza così importante poi bisognerà vedere che squadre si riesce a formare. Pronostico per la finale degli Europei? Sono abbastanza fiducioso, nonostante giochiamo fuori casa. I giocatori avranno bisogno di tempo per il modulo di Sarri? Credo che con gli inserimenti che verranno fatti saranno predisposti per il cambiamenti”.

