Alessandro Moggi difende Immobile: “Chi lo critica non capisce di calcio, i numeri parlano per lui”

Il procuratore Alessandro Moggi, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio, spendendo parole in difesa di uno dei suoi assistiti, Ciro Immobile, in seguito alle critiche ricevute in queste settimane:

“Ciro è concentrato sul torneo e sulla finale. C’è entusiasmo e soddisfazione, è un momento importantissimo della sua carriera. Le critiche sono ingiuste e ci sono da tanto tempo: numeri alla mano, nel tempo, ha dimostrato di essere il più grande centravanti degli ultimi anni. Come ha detto Mancini ‘È ancora la Scarpa d’Oro. Chi lo critica non capisce di calcio’.

Trovo stucchevoli le polemiche, non ha bisogno di dimostrare nulla. Il talento di Immobile non si puó discutere. Se fa due gol a partita nessuno lo esalta nel modo giusto, se per caso in due gare non riesce a segnare allora diventa il problema della nazionale italiana perchè è questo quello che leggo ormai da anni. Con i numeri alla mano è stato uno dei migliori della Nazionale in termini di performance fisiche ed atletiche e questo la dice lunga sul suo apporto alla squadra”.

