Alfredo Pedullà su Luis Alberto: “Per la Lazio è incedibile. Non mi risultano trattative con la Juventus”

Pochi minuti fa il giornalista Alfredo Pedullà si è espresso sulla questione Luis Alberto e sul resto del mercato biancoceleste. Ecco le sue parole: “Senza creare un caso, la Lazio non si aspettava la diserzione di Luis Alberto: per la Lazio lo spagnolo è incedibile. E’ un mal di pancia che va avanti dalla scorsa stagione: la Lazio lo aspetterà e cercherà di risolvere. Non mi risultano trattative avviate o discorsi con la Juventus, i biancocelesti lo valutano non meno di 45 milioni. Felipe Anderson e Hysaj sono due certezze, Basic è in pugno. Vanno avanti i discorsi con ill Marsiglia per Kamara, ma c’è concorrenza“.

