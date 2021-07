Amichevole internazionale, il 7 agosto la Lazio affronterà il Twente | FOTO

La nuova stagione della Lazio sta per iniziare. Manca sempre meno alla partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore ma, come succede da alcuni anni, non sarà l’unico ritiro pre campionato dei biancocelesti. Infatti, al termine del primo ritiro, sotto le Tre Cime di Lavaredo, la squadra di Maurizio Sarri si recherà in Germania, per svolgere la seconda parte di preparazione. Al termine del ritiro in terra tedesca, la Lazio, come annunciato sul proprio sito ufficiale, affronterà il Twente in un’amichevole internazionale. La sfida, in programma il 7 agosto alle ore 19:30, si disputerà allo stadio De Grolsch Veste di Enschede, in Olanda, dove il Twente disputa le sue gare casalinghe.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)

