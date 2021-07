Caso tamponi, rimesso il ricorso dei medici Pulcini e Rodia

Come riportato anche dal Corriere dello Sport, il presidente del Collegio di Garanzia Franco Frattini ha accolto l’istanza depositata dall’avvocato Gian Michele Gentile, difensore dei medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia e della Lazio. È stata sottolineata la possibilità che il procedimento venisse rimesso alla decisione delle Sezioni Unite del Collegio, in considerazione della questione delicatissima ad esso sottesa, “mai accaduta o portata all’esame del Collegio, che coinvolge la responsabilità dei medici del club, la cui sentenza è destinata a fungere da regola di comportamento per l’intero mondo della sanità sportiva”. Si legge nella nota: “Valutata la ragionevolezza e la fondatezza dell’istanza e considerata l’obiettiva connessione del suddetto ricorso, con il ricorso iscritto al R.G. n. 61/2021 (Lotito/Figc), avendo entrambi ad oggetto l’impugnazione della medesima sentenza della Cfa Figc, il presidente Frattini ha disposto la rimessione di entrambi i ricorsi dinanzi alle Sezioni Unite del Collegio. I ricorsi saranno trattati in occasione della prima riunione utile delle Sezioni Unite del Collegio, che si terrà, con ogni probabilità, all’inizio del prossimo mese di settembre”.

