Ceferin: “Europeo itinerante? Non lo rifaremo. Italia-Inghilterra finale giusta”

Ai microfoni di BBC Sport il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sull’Europeo itinerante in corso e anche sulla finale tra Italia e Inghilterra, che si giocherà domenica sera a Wembley. Queste le sue parole:

“Saranno le due squadre migliori a contendersi il trofeo. Credo che Italia-Inghilterra sia la finale più giusta. Gli inglesi hanno giocato come di solito faceva l’Italia. Gli azzurri al contrario hanno espresso un gioco più offensivo. Sarà una grande chiusura per gli Europei, e anche la luce in fondo al tunnel tanto attesa. Torneo itinerante? Non lo riproporremo in futuro. È scorretto sia per i tifosi che per le squadre”.

