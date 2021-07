CONFERENZA SARRI – “Voglio una Lazio che faccia divertire, c’è sintonia per creare qualcosa di importante. Luis Alberto? Vediamo cosa dirà”

Finalmente Maurizio Sarri. Dopo un mese dall’annuncio ufficiale, il nuovo tecnico della Lazio si presenta ai suoi nuovi tifosi in conferenza stampa (a cui Laziopress non è stato concesso di presenziare, ndr). La presentazione è affidata alle parole del DS Igli Tare:

“Siamo molto contenti di presentare Maurizio Sarri ma prima voglio cogliere l’occasione per ringraziare e salutare Simone Inzaghi e il suo staff per il lavoro svolto nella Lazio. Facciamo a Simone i migliori auguri per la sua nuova avventura con l’Inter. Abbiamo scelto Sarri perchè volevamo fare un salto dopo il grande lavoro degli ultimi anni. In un periodo delicato come questo per il mondo del calcio è stato un banco di prova riuscire a portare un allenatore di grande esperienza e che fa giocare le sue squadre in modo aggressivo e offensivo. Dò il benvenuto a lui e al suo staff nella speranza di gioire tanto insieme”

Che derby sarà con Mourinho?

“Io non riesco a vederlo questo dualismo con Mourinho. Lo conosco, è un bel personaggio che mi sta simpatico. Poi ha vinto molto più di me, ha un pedrigree più elevato del mio anche se in campo poi non significa nulla. Nel derby faremo di tutto per fare una grande partita. Non voglio citare nessuno, dico solo che voglio una squadra che ha spirito di sacrificio nella settimana per poi giocare un calcio di predominio sulla partita la domenica. Abbiamo i presupposti per farlo e per questo sono qui. In questa società ho visto ciò che mi permette di tirare fuori le mie caratteristiche migliori, secondo motivo in questa squadra ci sono i presupposti per giocare il calcio che piace a me anche se manca ancora qualcosa”

Nella sua carriera che momento è questo?

“Arriva nel momento che avevo queste esigenze. Qua ho trovato tutto ciò che mi occorre”

Quanto tempo le serve per costruire la sua Lazio e quanti rinforzi si aspetta?

“Il tempo è un fattore imponderabile. Ad Empoli eravamo ultimi dopo otto giornate di campionato o a Napoli che dopo tre giornate avevamo solo due punti. Al Chelsea siamo partiti bene poi abbiamo avuto un momento di rigetto a metà stagione. Alla Juventus è stato un anno complicato anche se alla fine abbiamo vinto il campionato. E’ difficile prevedere come e quando un gruppo possa reagire, cercheremo di limitare le difficoltà che arriveranno. Con il Direttore abbiamo fatto una lista di ruoli per fare il calcio che ho in testa, fino ad oggi non abbiamo parlato di nomi. Il mercato quest’anno è difficile per quasi tutte le squadre tranne per qualche società inglese. Mi piacerebbe partire domattina con i 24 giocatori della lista definitiva ma so che nel calcio attuale è impossibile ma dobbiamo essere pronti a soluzioni diverse”

Vuole spendere due parole sulle critiche che arrivano a Ciro Immobile?

“Deve spenderle Mancini che mi sembra che lo faccia sempre giocare. Partecipa bene ad entrambe le fasi, poi ci stanno i momenti in cui si segna facilmente e quindi gli auguro che arrivi nella partita più importante. Io sono molto tranquillo su di lui, i voti di voi giornaslisti dipendono dall’azione decisiva ma non è così. Ho letto dare voti alti a chi io avrei “ammazzato” o bassi a chi invece per me era autore di una grande prestazione”

La Lazio è più adatta a lei rispetto alla Juventus?

“Le società sono fatte da persone e quindi non si può parlare in maniera generica. In questo momento ho valutato che le persone della Lazio sono adatte a me, sarà un percorso lungo con delle difficoltà iniziali. Sono un allenatore di campo ed è inevitabile che serva tempo, la gente pensa che basta attuare degli schemi freddi quando in realtà io voglio trasmettere una filosofia, un modo di pensare calcio per rendere naturale certe dinamiche. Mettere insieme 25 cervelli diversi non è semplice, sarà un percorso lungo ma vedrem0 un calcio che farà divertire e mi manderà a casa contento. Obiettivo numero uno è divertirsi per crescere giocando un certo tipo di calcio”

Sei stupito di non aver trovato Luis Alberto?

“Non ha risposto ad una convocazione per cui è un problema societario a livello gestionale. A livello personale sto aspettando che torni qua per parlare con me e i compagni: se ci convince non esistono problemi senno dovrà chiederci scusa”

Dove lo vede tatticamente Luis Alberto?

“Io non vedo Luis Alberto davanti la difesa perchè ama portare palla e saltare gli avversari. Penso che debba giocare come Hamsik a Napoli, muoversi fra le linee e giocare negli ultimi trenta metri. Farlo giocare davanti la difesa è una invenzione giornalistica”

Cosa può dare Felipe Anderson?

“Ha fatto sette mesi da giocatore stratosferico che poteva giocare nel Barcellona. E’ un ragazzo che ha problemi di continuità, dobbiamo togliergli questo difetto per lasciargli solo le potenzialità enormi che ha. Gli serve serenità per essere continuo per cui spero di riuscire a capire perchè questo problema gli ha condizionato la carriera”

Non si considera un integralista, ad Auronzo da che modulo partirà?

“Il nostro obiettivo è il 4-3-3 ma vediamo quali esterni ci saranno durante la preparazione, non dobbiamo avere paura se faccio questo modulo con qualche giovane. Vediamo poi il mercato cosa ci può portare. Il trequartista con le due punte è dispendioso per i centrocampisti interni e non vorrei farlo. Ad Empoli l’ho fatto ma non arrivano a fine gara lucidi. Penso che il modulo migliore anche per Milinkovic e Luis Alberto sia il 4-3-3”

Come ha vissuto l’attesa dei tifosi per il suo arrivo?

“Io ero tranquillo perchè non sono un frequentatore dei social, i tifosi sono quelli che mi si presentano davanti. Mi fa piacere sapere che sono contenti del mio arrivo, riguardo la pressione penso che sia normale in tutte le piazze. Il calcio a porte chiuse di questa stagione non mi è mancato mentre ho sentito l’assenza del lavoro settimanale. Spero di rivedere gli stadi pieni di tifosi con l’evoluzione positiva della pandemia, vedendo gli Europei mi sono sentito molto carico”

Puntate al rientro in Champions?

“Questo sarà un anno di costruzione, sarà più complesso rispetto a quelli successivi ma non ci diamo per vinti. L’obiettivo principale di tutte le squadre è la Champions”

La Lazio ha sempre giocato per far segnare Immobile, proseguirà su questa idea?

“Questa squadra ha tanti giocatori che vanno in porta. Ho sempre avuto attaccanti che hanno segnato tantissimo da Higuain a Mertens al Napoli, Hazard al Chelsea o Ronaldo alla Juventus che ha fatto con me la stagione migliore dal punto di vista realizzativo. Le soluzioni alternative servono per sopperire al periodo in cui l’attaccante segnerà meno”

La Lazio può tornare a lottare per lo scudetto?

“Quest’anno ho sentito che senza lockdown vinceva la Lazio il campionato quando in realtà era prima la Juventus. I biancocelesti erano la squadra più temibile ma poi il finale di stagione ha rallentato e mi sembra che spesso sia successo così. Non credo sia un problema di preparazione fisica perchè sono dei professionisti poi se ti fanno giocare quindici partite in un mese cambia tutto. Siamo di fronte a calendari folli dove nessuno aiuta. La Uefa fa un Europeo a 24 squadre, la Fifa farà un mondiale quasi a cinquanta squadre. L’Europeo praticamente ha fatto fuori talmente poche squadre che si poteva decidere a tavolino, basterebbe fare delle categorie perchè senno si gioca troppo. Serve un calcio sostenibile dove i giocatori arrivino sani. Tornando alla domanda dipende da cosa succederà, vi dico però che la società credeva tanto in me proponendomi quattro anni di contratto e io ho chiesto di ridurre”

L’Europa League può far fare un salto di qualità?

“Dipende dalla rosa allestita senza dimenticare che si gioca il giovedì sera. Inoltre partecipano tante squadre dell’Est EUropa che ti obbligano a fare viaggi molto lunghi. Al Chelsea l’ho vinta ma avevo una rosa enorme. E’ una competizione che non stanca tanto fisicamente ma soprattutto a livello mentale e non solo i calciatori ma anche tutto lo staff e questo si risente nel lavoro giornaliero. Io penso comunque che quando indossi una maglia devi scendere in campo per vincere, il livello quest’anno poi salirà e richiederà un impegno importante ma dipende sempre dalla rosa. Preferisco scoppiare a marzo piuttosto che fare figure di merda in Europa”

Perchè non ha un profilo social?

“Perchè è una evoluzione della società moderna che ci ha portato a conseguenze negative. A me risulta complicato già la relazione telefonica, io voglio guardare in faccia la persona con cui parlo. Pensate quanto mi risulti difficile usare un blog”

Che rapporto ha con Lotito?

“Non penso ci siano problemi anche perchè è abbastanza grosso (ride, ndr). Ho avuto esperienze in altre piazze con personaggi carismatici per cui non vedo dove sia il problema”

Cosa dirà a Luis Alberto?

“La situazione disciplinare la gestisce la società come ho già detto, a livello di rapporti ce la vedremo noi. Non esiste la pena di morte, posso lasciare fuori un giocatore per una partita”

C’è qualcosa nella storia della Lazio che l’ha colpita?

“Ci sono mille situazioni che rimangono nella mente. Il ricordo più caro è Maestrelli perchè ho conosciuto anche i familiari”

Hjsay, Marusic e Lazzari, si aspetta altri terzini?

“Ad Empoli provai la difesa a tre ma per le direttive che chiedo è impossibile per me fare una linea a tre perchè finivamo a cinque. Non ho la pazienza di aspettare le squadre avversarie perchè mi annoia, ho la frenesia andare a prendere alti gli avversari. Per questo tornammo subito a quattro e non immagino altre difese. Ci manca un difensore esterno, vediamo chi potrà arrivare. Stamattina ho parlato con Lazzari che vuole provare a fare il terzino. Ha tutte le qualità con quel passo per fare il terzino a destro, ricordo che giocavo con Mario Rui che non è più alto di Manuel. Marusic ha giocato in tanti ruoli per cui non penso abbia problemi mentre Hjsay conosce già la mia idea di calcio”

Correa potrebbe dare tanto con lei?

“Per me può fare l’attaccante di sinistra se ha la voglia di farlo, il ragazzo da un pò di tempo ha manifestato la voglia di cambiare ambiente per cui dovremo parlare quando tornerà”

Ha parlato con Peruzzi?

“Ho parlato con Angelo cinque giorni fa e penso sia un personaggio importante per la Lazio quindi mi auguro che dopo l’operazione al ginocchio torni con noi”

Come valuta la mediana?

“Lucas è un incontrista ma accanto ha giocatori con grandi doti offensive. Sergio è un giocatore completo mentre Luis Alberto porta i movimenti difensivi per cui la linea con loro può rimanere alta. A me interessa la capacità avere la palla coperta e questo lo sanno fare tutti loro”

Cosa pensa delle tre punte centrali?

“Se ci fanno giocare in dodici metto due punte ma non credo si possa. Quando ho parlato con la Lazio sapevamo di avere tre attaccanti centrali ma in rosa ci sono solo due posti per cui dipende dal mercato”.

