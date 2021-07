ESCLUSIVA | Lazio Women, il pensiero di Katia Serra: “Öhrström ottimo acquisto, ma servono altri rinforzi. La Martin farà tanti gol anche in Serie A”

La Lazio Women, con un anno di ritardo, riabbraccia la Serie A. Le biancocelesti, guidate da un coach di al!rilievo internazionale come Carolina Morace, dopo una stagione iniziata tra alti e bassi sono riuscite a rialzarsi tornando nel grande calcio e conquistando in un colpo solo promozione e vittoria del campionato. La Serie A chiama, la Lazio risponde presente all’appello con i primi movimenti di mercato, ben sei acquisti, che manifestano chiaramente il desiderio della società capitolina di rimanere tra i top club a lungo. Per parlare del prossimo campionato e delle prospettive future delle biancocelesti, LazioPress.it ha contattato in esclusiva Katia Serra, la Consigliera FIGC divisione femminile ed opinionista di Tim Vision.

La stagione si è conclusa da qualche settimana, ora è tempo di calciomercato. Dopo l’arrivo di Guarino sulla panchina dell’Inter, si aspetta grandi colpi dalle società italiane?

“Credo che tutte le squadre ancora non siano complete, quindi mi aspetto abcora l’arrivo di qualche altra straniera di grande. L’ Inter e la Juventus devono perfezionarsi in questo senso e non sarei sorpresa se altre squadre andassero in quella direzione. Penso ci possa essere l’arrivo di qualche grande calciatrice straniera, siamo ancora all’inizio del mercato”.

Rimanendo su Rita Guarino, nuova allenatrice dell’Inter reduce da un campionato straordinario con la Juventus. Il suo trasferimento sposta gli equilibri della Serie A o è ancora troppo presto per dirlo?

“Penso che lei sarà fondamentale, però per quanto riguarda lo Scudetto lo vedo prematuro sia perchè ci sono squadre più attrezzate sia perché ora bisognerà capire quale sarà la rosa che avrà a disposizione. In ogni caso, l’ Inter parte leggermente indietro rispetto alla Juventus, il Milan, la Roma o il Sassuolo e per colmare questo gap ci sarà bisogno di un po’ di tempo seppur mi auguri per i nerazzurri che questa scelta in panchina possa accelerare i tempi per raggiungere questo obiettivo”.

Spostandoci sulle neopromosse, tra cui figura anche la Lazio Women. Il prossimo campionato sarà più equilibrato o ci sarà ancora un ampio divario tra le varie compagini?

“Sarà un campionato equilibrato, molte squadre parteciperanno alla lotta salvezza”.

La Lazio ha già messo a segno sei innesti. Sono sufficienti per rafforzare l’organico o ne serviranno altri?

“Direi che serve qualche altro rinforzo. Sicuramente l’arrivo di Öhrström in porta è un ottimo acquisto, la società biancoceleste ha portato a casa una giocatrice molto forte in un ruolo come quello del portiere fondamentale. Inoltre, la Heroum è una per ora che ha militato in Italia e mostrato il suo valore. Al momento, la campagna acquisti della Lazio è positiva, ma mi aspetto che la squadra venga completata con qualche altro colpo”.

Nel reparto offensivo, la società biancoceleste ha prelevato dalla Roma CF Julia Glaser. Le 15 reti messe a segno quest’anno dalla svizzera sono un bottino sufficiente per la Serie A?

“Il divario tra Serie A e B è enorme, c’è un grande salto tra le due categorie. Inoltre, mi viene da dire che questa è giocatrice che deve crescere sotto il profilo atletico e la velocità di gioco, bisognerà capire quanto la ragazza riuscirà ad adattarsi a questi aspetti che in massima serie sono superiori. Per quanto riguarda la capacità realizzativa e la capacità di coprire la palla e far salire la squadra le sue qualità sono innegabili, ma per ciò che riguarda il dinamismo e la velocità atletica in Serie A deve ancora migliorare”.

Il prossimo campionato della Lazio ripartirà con Carolina Morace al comando. Possiamo dire che è l’allentrice il vero punto forte delle biancocelesti?

“Certamente ha un grande valore per la Lazio sia per le sue conoscenze che per la sua esperienza nel calcio femminile. È chiaro che questo valore deve essere supportato da una squadra all’altezza, questa è una condizionale imprescindibile. Ribadisco comunque che la Morace è un valore aggiunto per la Lazio”.

L’ultima domanda è su Adriana Martin, capocannoniere della Serie B la passata stagione. Potreste riconfermarsi nel massimo campionato ambendo magari a bissare il titolo?

“Diventa difficile saperlo perché la categoria diversa farà la differenza, però sicuramente farà molti gol. Ha tutte le qualità per figuare bene in Serie A”.

