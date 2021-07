Euro 2020, il simpatico rito scaramantico della Nazionale: Vialli lasciato a terra dal pullman prima di ogni gara

Con l’Europeo che si avvia alla conclusione e la finale di Wembley tra Italia e Inghilterra che si disputerà domenica, spunta un simpatico rito scaramantico all’interno della Nazionale Italiana. Come riportato infatti da Libero, prima di ogni partita del campionato europeo, il pullman dell’Italia “dimentica” Gianluca Vialli lasciandolo a terra per qualche metro, salvo poi fermarsi e farlo salire a bordo. Il divertente siparietto, nonché rito scaramantico – che l’Italia metterà in scena anche prima della finale di Wembley – nasce da un imprevisto reale. Prima della gara inaugurale contro la Turchia infatti, il bus italiano aveva proprio dimenticato il capo delegazione della Nazionale, accolto poi tra le risate generali dei calciatori e dello staff. Come svelato sempre da Libero inoltre, il primo a salire sul pullman è sempre il difensore della Lazio Francesco Acerbi, mentre l’ultimo è Gigio Donnarumma.

