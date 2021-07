Fabio Caressa su Immobile: “Ho risentito la telecronaca e ho poco sottolineato la sua importanza. Daje Ciro”

Fabio Caressa aveva promesso che si sarebbe aperto un account Instagram in caso di approdo in finale dell‘Italia ad Euro2020. Così è stato e infatti il noto telecronista di SkySport ha aperto il suo profilo social, e questa mattina ha voluto dedicare una storia parlando proprio di Ciro Immobile. Il centravanti della Lazio e della Nazionale troppo criticato e poco ricordato in telecronaca ha ricevuto un bel messaggio da Caressa. Ecco le sue parole: “Ho risentito la mia telecronaca e ho poco sottolineato l’importanza di Immobile nella lotta e nella ricerca della profondità. E questo mi dispiace. Non si diventa Scarpa d’Oro per caso e credo che Immobile reagirà alla grande. Daje Ciro”

