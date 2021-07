Il caso Luis Alberto risuona in Spagna, fanno discutere le stories a Valencia

Luis Alberto che non si presenta al raduno a Formello, Maurizio Sarri che in conferenza stampa lancia il monito: “Dovrà convincerci di quanto ha fatto, altrimenti si scuserà con me e i compagni”. E intanto il caso Luis Alberto comincia a dilagarsi con una cassa di risonanza in Spagna, che tramite il quotidiano Marca parla della questione. Poi fanno discutere le Instagram stories pubblicate ieri dalla moglie del numero 1o biancoceleste che li ritrae ad un concerto a Valencia. Insomma ci sarà da risolvere il caso Luis Alberto, che per ora innervosisce tifosi, società e tecnico.

