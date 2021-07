Il Messaggero | Hysaj e Felipe Anderson non tesserati ma in ritiro

Hysaj è il nuovo terzino della Lazio.

Come riportato da Il Messaggero, per l’indice di liquidità non potrà essere tesserato, ma partirà per Auronzo di Cadore. Il giocatore godrà di uno speciale permesso, come potrebbe succedere nel caso di Felipe Anderson, che potrebbe aver evitato la quarantena con uno scalo in Portogallo: domani gli esami e domenica il ritiro. Adesso va trovato un altro esterno (Orsolino e Grifo i nomi caldi), ma Correa blocca il mercato: lo scambio col Psg è arenato. Presente sulle Dolomiti anche Raul Moro, anche se Sarri partirà dal 4-3-1-2.

