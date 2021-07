Il Messaggero | Lazio-Luis Alberto ultimatum e scintille

Lo spagnolo vuole la cessione o l’adeguamento, Lotito fa muro. Sarri si presenta alle 12 e lo aspetta entro domani.

Come riportato da Il Messaggero, inviata una lettera di ultimatum a Luis Alberto: presentarsi nelle prossime ore o entro domani a Formello. Le parole di Lotito: “Se non lo farà, prenderà multe su multe e non solo”. Lo spagnolo aveva disertato anche le visite mediche di mercoledì. E’ in vacanza dal 15 maggio e minacciava di prendersi le ferie, arretrate causa Covid, fino al 15 luglio. Riguardo il suo cartellino, ritiene che debba essere ritoccato e questo modo di agire ricorda molto quello di Keita, che nel 2018 lasciò la Lazio. Sarri considera Luis Alberto un perno ma, a differenza di altri in passato, non muoverà un dito. Oggi alle 12 la presentazione del neo allenatore.

