Italia-Inghilterra, Mancini: “Non siamo ancora arrivati al successo. Per vincere bisogna divertirsi”

Intervenuto ai microfoni del sito Uefa.com, il commissario tecnico della Nazionale Italiana Roberto Mancini, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alla finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, che si disputerà domenica ore 21:00 a Wembley. Queste le sue parole:

“Non siamo ancora arrivati al successo. Sarà un successo solo se riusciremo a vincere domenica. Stiamo lavorando per questo da tanto tempo e ci speravamo. Siamo stati felicissimi e per questo devo ringraziare tutti i giocatori. Abbiamo fatto un bel lavoro, quello che speravamo, ma alla fine conterà anche vincere. Sono orgoglioso di quello che i ragazzi hanno fatto. Non era semplice, ci hanno creduto sin dal primo giorno. Essere arrivati in finale è un grande traguardo però non basta.

C’è un buon feeling tra i ragazzi ed è importante anche quando sono in campo. Le ultime due partite non sono state semplici, se vuoi arrivare in fondo a un torneo così devi adattarti a diverse situazioni. Non puoi pensare di vincere un mondiale o un europeo dominando. Ci sono partite in cui puoi soffrire perché le altre squadre sono forti. Ci sono momenti della partita in cui le cose non vanno come tu vorresti che andassero. È normale che bisogna adattarsi. L’Inghilterra avrà lo stadio che la sosterrà, è chiaro che ci sarà un bel tifo per loro. Considerando però che a parte le ultime partite dell’Europeo, venivamo da un anno e mezzo senza tifosi, va bene anche così. Credo sia una bellezza avere tanti tifosi allo stadio.

Le partite vanno giocate fino alla fine, anche perché l’Inghilterra è una grande squadra, forte fisicamente e tecnicamente, che lotta. Ci sarà da combattere. Arrivare fin qui non è semplice ma la finale va sempre giocata con concentrazione e allegria perché è sempre una partita di calcio. Non si può giocare una partita di calcio tesi e nervosi. Bisogna giocare con la pressione giusta, cercando veramente di andare a divertirsi. Solo così poi si vince una finale”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: