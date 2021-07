La Repubblica | Luis Alberto sul filo della rottura. Lotito furioso, Sarri sorpreso

La Lazio lo aspetta domani ma lo spagnolo vuole arrivare il 15. Peruzzi verso l’addio.

Come riportato da La Repubblica, Luis Alberto ha disertato il raduno di mercoledì. Il centrocampista aveva in programma le visite mediche, alle quali non si è presentato, mandando un solo sms. Nonostante Tare provi a mediare con gli agenti del calciatore, a Formello sono tutti furiosi con lui. Luis Alberto ha un contratto con la Lazio fino al 2025,e non è la prima volta che si rende protagonista di queste vicende; il comportamento lascia pensare che abbia una squadra alle spalle e voglia lasciare la Lazio. Al momento, però, nessun interesse concreto. Peruzzi, il manager della Lazio, ha minacciato le dimissioni: l’ex portiere biancoceleste non si è sentito coinvolto nelle decisioni organizzative e nelle scelte tecniche del dopo Inzaghi. Non salirà sull’aereo che porterà la Lazio domani mattina a Venezia.

