La Repubblica | Oggi Mau si presenta. Visite e firma per Hysaj

Il giorno del Comandante. Domani partenza per il ritiro ad Auronzo di Cadore.

Come riportato da La Repubblica, prevista alle 12 la presentazione di Sarri in conferenza stampa. Il neo tecnico biancoceleste aveva già parlato a Sportitalia, ma aveva appena sfiorato il tema Lazio. Ieri visite mediche per Hysaj, arrivato a parametro zero: contratto di 5 anni, guadagnerà 1,8 milioni più bonus a stagione, ma verrà ufficializzato appena la società rientrerà nei paletti dell’indice di liquidità. Ieri e oggi verranno ultimati i controlli d’idoneità sportiva per i 21 calciatori convocati per il ritiro. I prossimi colpi, sempre vincolati alle cessioni, sono Romero e Felipe Anderson: il brasiliano arriverà nel weekend, osserverà i 5 giorni di quarantena e poi, probabilmente alla fine della prossima settimana, raggiungerà Sarri ad Auronzo.

