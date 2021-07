PAIDEIA | Visite mediche per Jony e Adamonis | FOTO

Terzo giorno di visite mediche per la squadra biancoceleste.

ORE 8:00. Arrivati in mattinata Pulcini e il figlio. Si attendeva l’ingresso nella clinica di Jony e Adamonis: i giocatori, infatti, dovevano sottoporsi ad alcune visite mediche. I giocatori, dopo aver svolto dei primi controlli a Formello, dovevano concludere per procedure mediche per poter ripartire nella prossima stagione.

ORE 9:15. Jony ha terminato le visite mediche e sta andando via dal centro medico.

