Pizzul telecronista di Italia-Inghilterra? Il web lo acclama, arriva la risposta

Dopo la notizia della positività di Alberto Rimedio è scattato in rete il totonome su chi potrebbe essere il sostituto ideale per raccontare la finale degli Europei, Italia-Inghilterra, sulla Rai. E l’hashtag #vogliopizzul è balzato in cima ai trends del giorno, con centinaia di utenti che chiedono alla tv pubblica di concedere allo storico telecronista Bruno Pizzul l’onore di raccontare le gesta degli Azzurri di Roberto Mancini a Wembley. Tuttavia, come riportato dal Corriere dello Sport, è il diretto interessato a frenare l’entusiasmo in merito alla proposta dei tifosi:

“Sono lusingato ma sono cose che si dicono sul momento. Non è fattibile – ha affermato lo storico telecronista Rai, voce della Nazionale dal 1986 al 2002 – ringrazio quelli che hanno fatto questa cosa ma francamente non credo sia nemmeno da prendere in considerazione. Fa piacere vuol dire che qualcosa di buono abbiamo lasciato nel ricordo della gente se le persone si sono ricordate di me, ma è solo nostalgia. La Rai ha ampie e qualifcate possibilità di sostituire Alberto Rimedio, al quale mando un grande e affettuoso abbraccio. Ringrazio ancora le persone che mi hanno pensato”.

