Presentazione Maurizio Sarri, ecco dove seguire la diretta della conferenza | FOTO

E’ arrivato il giorno tanto atteso dai tifosi biancocelesti: finalmente oggi verrà presentato Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Lazio. Come annunciato dalla società biancoceleste nella giornata di ieri, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, la conferenza stampa di presentazione si terrà al Centro Sportivo di Formello oggi alle ore 12:00. Per tutti i tifosi della Lazio, sarà possibile seguire la conferenza in diretta sui canali ufficiale della società biancoceleste, Lazio Style Radio e Lazio Style Channel, ma anche su DAZN e Sky Sport. L’avventura di mister Sarri sulla panchina della Lazio sta per iniziare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)

