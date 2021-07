SOCIAL – I canali ufficiali della UEFA Europa League salutano Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Lazio | FOTO

Oggi giornata di presentazione di Maruzio Sarri come nuovo allenatore della Lazio. Il tecnico ha parlato senza alcun tipo di freno toccando anche tasti dolenti come il caso Luis Alberto, o situazioni spinose come il mercato che nell’anno del Covid è difficile per tutti. Intanto è arrivato il tweet di benevenuto anche da parte della pagina ufficiale della UEFA Europa League, competizione che la Lazio giocherà nella stagione ormai alle porte.

