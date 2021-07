SOCIAL | I giocatori della Lazio posano con la nuova maglia Home per la prossima stagione | FOTO

Sabato scorso la Lazio ha presentato la nuova maglia Home per la prossima stagione. Il classico celeste, ma con una nuova particolarità: il “green”, una maglia ecologica, per la sostenibilità e il rispetto per l’ambiente. La nuova maglia per le gare casalinghe è pronta a scendere in campo: il club biancoceleste, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, ha pubblicato un’immagine con tre giocatori della Lazio che posano proprio con la nuova maglia Home. I tre calciatori sono: il portiere Thomas Strakosha, il difensore Luiz Felipe e l’attaccante Felipe Caicedo.

🔥 I nostri ragazzi in posa con la nuova maglia Home firmata @MacronSports!#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/9WwR9V9Ovj — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 9, 2021

