Tennis, Berrettini in finale a Wimbledon: è il primo italiano nella storia. E Immobile si congratula – FOTO

Giornata memorabile per il tennis italiano. Alle 14.30, infatti, è andata in scena la prima semifinale del torneo del Grande Slam di Wimbledon. A contendersela il giovane romano Matteo Berrettini e il polacco Hubert Hurcackz. Il match, durato due ore e mezza, ha visto il trionfo di Berrettini in quattro set (6-3, 6-0, 6-7, 6-4). Matteo, attualmente numero 9 del mondo, diviene così il primo italiano nella storia ad accedere alla finale di Wimbledon che andrà in scena domenica 11 luglio. Il suo sfidante si scoprirà nelle prossime ore e sarà uno tra Novak Djokovic e Denis Shapovalov.

L’attaccante biancoceleste Ciro Immobile ha seguito dal ritiro il match del connazionale e, sui social, si è così complimentato con il tennista:

