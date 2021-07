Verso Italia-Inghilterra, Stones: “Gli Azzurri hanno qualità importanti, daremo tutto per vincere”

Tra poco più di 48 ore allo stadio di Wembley andrà in scena l’attesissima finale di quest’edizione degli Europei, Italia-Inghilterra. Il difensore del Manchester City e della nazionale inglese, John Stones, ha presentato la sfida in conferenza stampa. Queste le sue parole riportate da TMW:

“Questa finale è una grande occasione, il fatto che sia a Wembley la rende ancora più speciale. E’ qualcosa a cui abbiamo sempre puntato, vogliamo vincere. Siamo cresciuti nel corso del torneo: non dobbiamo metterci pressione, abbiamo fatto dei test tosti nel corso degli anni dove abbiamo imparato e fatto esperienza. Tutto ci porta alla gara di domenica ed è una grande occasione. Chiunque abbia giocato in campo ha sempre dato tutto per questa maglia, per questa Nazione. Abbiamo giocato per i tifosi, è un onore giocare e lo è rappresentare la Nazione. Domenica daremo tutto per vincere.

Chiellini e Bonucci? Non so se siano un’ispirazione. Però la loro professionalità sì. E’ la prima volta che li sfido, sarà speciale farlo, giocare contro giocatori così importanti, che alla loro età giocano ancora a questo livello è veramente importante e bello. La gara degli Azzurri con la Spagna è stata combattutissima. Prima era un’Italia molto chiusa, molto difensiva, ora sono certamente solidi ma hanno un grande flow in attacco, giocano bene. Siamo due ottime squadre, meritiamo entrambe di essere qui. Spero che alla fine sia l’Inghilterra a vincere. Il loro attacco? Hanno qualità importanti. Ho giocato contro giocatori importantissimi, tra i migliori al mondo. Domenica mi metterò alla prova contro altri grandi giocatori ma è quel che vuoi fare da calciatore, metterti alla prova coi migliori. Chiesa? Non sto a parlare di singoli. Hanno un’ottima squadra, hanno qualità ed esperienza ed ecco perché sono in finale.

Il rigore su Sterling? L’ho rivisto, l’arbitro ha preso la decisione giusta, la VAR ha preso la decisione giusta. Non voglio entrare nelle polemiche, a mio modo di vedere è stata una decisione corretta, validata da tutti”.

