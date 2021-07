Al via il ritiro: biancocelesti in viaggio per Auronzo di Cadore – FOTO

Ancora poche ore e la Lazio tornerà in campo. I biancocelesti infatti sono in viaggio per Auronzo di Cadore, dove rimarranno fino al 28 luglio. Attraverso i social ufficiali, il club ha postato gli scatti della partenza dei laziali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)

