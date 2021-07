AURONZO 2021 – DAY 1 | La sindaca Pais Becher: “C’è entusiasmo per l’arrivo della Lazio e di Sarri. La presentazione della squadra sarà con il pubblico”

La Lazio è arrivata a Auronzo di Cadore, dando il via alla stagione 2021/2022 e al ritiro estivo. La Sindaca Tatiana Pais Becher ha voluto dare il benvenuto ai biancocelesti intervenendo ai microfoni di Lazio Style Channel.

Queste le sue parole:

“Sono emozionata per aver accolto ancora una volta la Lazio ad Auronzo, c’è una bellissima atmosfera. Ho avuto il piacere di incontrare il nuovo allenatore biancoceleste Maurizio Sarri. Il paese è in festa perché la Lazio, rispetto al passato, resterà ad Auronzo per qualche giorno in più, in particolare fino al 28 luglio. Il paese è sold out da diversi giorni per la presenza della Lazio. Abbiamo organizzato tutto il ritiro nel rispetto delle norme vigenti e, a tal proposito, la presentazione della squadra si terrà con il pubblico in piazza”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: