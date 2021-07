CALCIOMERCATO | Il Bari mette nel mirino Alessandro Rossi

Il Bari vuole rinforzare il reparto offensivo e la società ha iniziato a guardarsi intorno per cercare il profilo più adatto. Stando a quanto riporta Tuttobari.com, l’obiettivo sarebbe il laziale Alessandro Rossi, che nell’ultima stagione era in C alla Viterbese. Prima che l’operazione si chiuda, il giocatore dovrà rinnovare con il club capitolino.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: