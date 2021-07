CdS | Da oggi tutti al lavoro ad Auronzo: Mau al timone senza Luis Alberto

Tutto pronto in casa Lazio per il consueto ritiro pre-campionato. Questa mattina la Lazio salirà ad Auronzo di Cadore e mister Sarri inizierà ufficialmente a guidare la squadra. Come riporta il Corriere dello Sport, nel pomeriggio i biancocelesti effettueranno la prima seduta di allenamento, anche il tecnico della Primavera laziale Calori è tra i membri dello staff per il ritiro. Non vi sono invece certezze su Luis Alberto: c’è chi ipotizza un suo arrivo il 15 luglio, ad ogni modo la sua posizione si complica di giorno in giorno, con l’allenatore i compagni e la società che lo attendono.

