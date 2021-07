CdS | Lazio in progress: tutte le mosse oltre Felipe

Dopo Hysaj la Lazio lavora per aggiungere tasselli alla rosa. Oggi la squadra partirà per il ritiro e mister Sarri, come sottolineato ieri nella conferenza di presentazione, conta di avere al più presto gli uomini a disposizione. Stando a quando riporta il Corriere dello Sport, per Felipe Anderson manca soltanto l’annuncio e ci sarà da capire quando sarà a disposizione in base alla quarantena; per l’ala Brandt è in pole e c’è Romero, mentre a centrocampo si pensa a Basic e piace Kamara. Tutte le operazioni potrebbero essere agevolate dalla possibile cessione di Correa, che ha su si se gli occhi di Arsenal, Spurs e PSG.

