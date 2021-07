Finale EURO2020, Mancini su Immobile: “Sono felice di tutto il suo lavoro. Hanno dato tutti il massimo”

Come riportato da tuttomercatoweb.com, a poco più di 24 ore dalla finale degli Europei, Roberto Mancini ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco le parole del ct della Nazionale sulla gara di domani: “Con la Turchia era la prima ed era una gara difficile, la finale è diversa. Non sono agitato, domani lo sarò magari…“.

Immobile. “Tutti hanno bisogno di coccole, dopo 50 giorni insieme. Sono sempre stati giorni belli, positivi, ma io son felice di tutto il loro lavoro. Di Ciro, del Gallo, del poco che ha giocato Raspadori. Tutti hanno dato più del 100% altrimenti non saremmo qui. Sono felice di loro e di quello che hanno fatto“.

La sua Nazionale.“Divertente, sicuramente. Spero anche sostanziosa: non è stato facile, siamo stati bravi a cercare di qualificarci prima, ci sono state gare difficili, difficilissime. E’ stato un tragitto difficile, spero di divertirci per 90′ e poi andare in vacanza. Un ultimo sforzo… E’ tra i momenti più importanti. Ho giocato in Nazionale fino all’Under 21, poi in Nazionale A, ma non abbiamo vinto Europeo U21 e Mondiale che avremmo meritato. E’ un momento importante per me: rappresentiamo l’Italia, spero di avere domani quelle soddisfazioni che non ho avuto da giocatore nonostante abbia giocato in Nazionali fortissime“.

