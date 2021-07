Il Tempo | Super multa a Luis Alberto. Sogno Brandt

Non si è presentato al raduno e non ha dato spiegazioni. Il caso Luis Alberto tiene l’ambiente con il fiato sospeso. Si tratta di un calciatore troppo importante per la Lazio. Un patrimonio- tecnico ed economico per il club, il più sarriano tra tutti i calciatori in rosa. Ma le qualità calcistiche non sempre corrispondono a quelle umane. E la società è rimasta parecchio delusa dallo spagnolo. I precedenti non sono certo incoraggianti. Dalle esultanze polemi che alle scenate nel momento delle sostituzioni, fino ad arrivare alla topica sulla questione aereo e gli stipendi non pagati. Chiese scusa pubblicamente qualche o mese fa, ma non sembra aver imparato la lezione. Sarri non ne ha fatto un dramma in conferenza, ma il suo comportamento non passerà impunito. Per lui è pronta una multa salata, 20.000 euro per ogni giorno di assenza dal raduno. Dipenderà anche dal giorno in cui tornerà. E intanto si addensano alle sue spalle le nubi del mercato. La Lazio non lo vorrebbe cedere, ma se fosse il giocatore a chiedere di andare via, il discorso sarebbe diverso. Per strapparlo ai biancocelesti serve un’offerta vicina ai 50 milioni di euro. Si è parlato di Juventus, Milan e Siviglia. Al momento nessuna di queste ipotesi trova conferme. Nell’elenco degli acquisti stilato da Sarri e Tare mancano ancora diversi ruoli da coprire: un terzino sinistro (i tre a disposizione sono tutti destri), un centrale di difesa, un centrocampista e due ali oltre a Felipe Anderson. I nomi di Brandt e Orsolini restano in pole, ma a prende re quota con il passare delle settimane potrebbe essere la candidatura di Ilicic. Lascerà l’Atalanta, si può strappare un prezzo low cost. Il Tempo/Daniele Rocca

