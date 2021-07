Italia-Inghilterra, Kane: “Azzurri con una grande storia vincente, ma noi daremo il massimo per vincere”

Poco più di 24 ore separano Italia ed Inghilterra dalla finale di Euro2020. Un evento attesissimo dai tifosi di tutto il mondo, che attendono di scoprire la squadra vincitrice di questi Europei. Una sfida quella di domani, che le due Nazionali si apprestano ad affrontare nel migliore dei modi, vista la posta in palio e la forza delle due squadre. L’attaccante inglese Harry Kane ha commentato quella che sarà la gara di domani, in programma alle ore 21:00 presso lo stadio di Wembley.

Queste le sue parole:

“Chiellini e Bonucci sono prima di tutto grandissimi difensori. Leggono la partita davvero bene e sanno dove posizionarsi, sono molto bravi in questo. E naturalmente sono due guerrieri, mi aspetto una bella battaglia. Ma è per questo che giochiamo a calcio: io faccio battaglie contro i centrali tutto il tempo. Faranno di tutto per vincere e io farò lo stesso. I migliori ce la faranno, ma sono pronto a questa sfida. Da attaccante, se vuoi essere il migliore, devi giocare contro i più forti e questo accadrà domenica”.

“La finale di domani sarà una partita durissima, l’Italia è un’ottima formazione. Hanno anche una grande storia vincente in questi tornei, hanno esperienza come squadra, valide individualità e hanno un vero spirito di gruppo. Sarà tosta, ma sappiamo che bisogna andare oltre il massimo per vincere”.

