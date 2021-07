Lazzari, convincersi e convincere nel nuovo ruolo con l’obiettivo di rimanere alla corte di Sarri

“Ho parlato con Lazzari, vuole provare a fare il terzino destro. Ha tutte le qualità con quel passo per farlo, ricordo che giocavo con Mario Rui che non è più alto di Manuel”. Con queste parole, il nuovo allenatore biancoceleste Maurizio Sarri, nella rituale conferenza stampa di presentazione, ha espresso il suo parere riguardo l’impiego di Manuel Lazzari nel nuovo sistema di gioco.

Fare cassa con la sua cessione, oppure provare ad adattarlo come terzino destro nel nuovo modulo con la difesa a quattro? Questo è il rebus che va avanti da settimane, anche tra i sostenitori biancocelesti, da quando Maurizio Sarri è sbarcato a Roma ereditando la panchina biancoceleste di Simone Inzaghi.

Quesito dalla non facile risposta. L’esterno ex Spal è stato infatti fin qui, con l’ex tecnico, una delle pedine fondamentali del club capitolino, mettendo a disposizione polmoni, profondità e sostanza in mezzo al rettangolo verde. Dall’imprescindibilità con l’allenatore piacentino (79 apparizioni in 2 stagioni con la maglia biancoceleste) all’incertezza con il nuovo mister toscano causata dal cambio modulo: il futuro di Lazzari è ancora incerto. Chi vorrebbe il suo sacrificio per permettere alla società di reinvestire la somma e rinforzare la rosa; chi vorrebbe invece una sua permanenza, ritenendo possibile una sua ‘conversione’ verso compiti più difensivi.

Come emerso dalle dichiarazioni di Sarri in conferenza, l’intento di Manuel è proprio questo: provarci. Provare ad abbassare il suo baricentro e rientrare perfettamente all’interno degli ingranaggi sarriani. Obiettivo non semplice visto che in carriera ha quasi sempre interpretato il ruolo di quinto di centrocampo, ma non impossibile. Come testimonia il dato sui terzini allenati dal tecnico toscano durante la sua carriera infatti, sono stati solo cinque i giocatori a non superare i 180 centimetri di altezza, avvicinandosi così più alle caratteristiche fisiche di Lazzari. Tra questi oltre al già citato Mario Rui: Laurini, Laxalt, Azpilicueta e Cuadrado. Nomi, sebbene con caratteristiche tecnico-tattiche dissimili dal numero 29 laziale, che fanno ben sperare (gli ultimi due in particolare).

Con l’inizio del ritiro estivo biancoceleste di Auronzo di Cadore che incombe, l’obiettivo di Manuel Lazzari è dunque quello di convincersi, in primis delle sue potenzialità e qualità per poter interpretare il nuovo ruolo ‘imposto’ dal sistema di gioco di Sarri, e convincere Sarri stesso a poter puntare su di lui: arretrando il suo raggio di azione e aggiustando qualche movimento difensivo. Adattarsi per sopravvivere, rinnovarsi e infine rinascere. Continuare ad essere la solita freccia sulla destra e soprattutto l’uomo in più di questa nuova Lazio targata Sarri.

