Luis Alberto-Lazio, Schira: “Il club ha deciso di non chiamare lo spagnolo per il precampionato. Arrivate diverse offerte” | FOTO

La questione Luis Alberto continua a far discutere nel mondo Lazio. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, la Lazio ha deciso di non chiamare ufficialmente Luis Alberto per il ritiro precampionato. Il “Mago” spagnolo sembra essere intenzionato a lasciare la Capitale quest’estate, con molte offerte ricevute sia dalla Serie A (Milan) che da La Liga, con Real Madrid, Atletico Madrid, Villarreal e Siviglia che hanno mostrato interesse per il classe 1992.

#Lazio have officially decided not to call #LuisAlberto on the squad for pre-season. The Spanish would like to leave this summer and have received many bids from Serie A (#ACMilan looking him) and La Liga (#RealMadrid, #AtleticoMadrid, #Villarreal, #Sevilla have shown interest) https://t.co/yC9KAcjsLU

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 10, 2021