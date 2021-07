Maglia Lazio Third 2021/22 – FOTO

Compaiono le prime foto della probabile nuova maglia biancoceleste. Visibili sul web le immagini di quella che sembrerebbe essere la terza maglia della Lazio per la stagione 2021/2022. Il prodotto green è stato fotografato in un negozio che le ha messe in vendita o, comunque, le ha rese disponibili alla visione di tutti.

Poco fa la S.S. Lazio ha reso ufficiale la terza maglia biancoceleste, pubblicando un video sul proprio profilo Twitter. E arriva prontamente anche il video da parte della Macron su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Macron (@macron)

