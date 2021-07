Nesta: “Mio padre fissato con la Lazio, io non volevo andarmene. Sarei rimasto a vita a Roma”

Alessandro Nesta, ex bandiera della Lazio, ha prato quest’oggi ai microfoni di Sportweek. Durante il suo intervento, ha ripercorso gli anni vissuti a Roma sponda biancoceleste, commentando il suo addio alla Lazio e il successivo passaggio al Milan.

Queste le sue parole:

“Da piccolo pensavo solo al calcio. Mio padre era fissato con la Lazio. A Cinecittà ci conoscevamo come i Nesta, i laziali. Interesse della Roma? Mi notarono. Quando sarei dovuto andare mio padre notò che la Lazio stava organizzando provìni per bambini e mi portò. All’inizio giocavo da ala destra, poi da centrocampista. Giocavo in Serie A quando Zeman mi schierò al centro della difesa. Cragnotti voleva comprare un difensore ma il mister rispose che lo aveva già, ero io. Milano? Sembra una città nordeuropea. All’inizio non volevo andarci. Sarei rimasto alla Lazio per tutta la vita perché Roma, con i suoi difetti, resta la città più bella del mondo”.

