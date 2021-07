Ritiro Auronzo 2021 | Sarri scommette sui giovani: ecco i baby talenti presenti sotto le Tre Cime di Lavaredo

La lunga attesa è finalmente terminata. La “nuova” Lazio di Maurizio Sarri muove i suoi primi passi decisi verso la prima parte della preparazione estiva che si svolgerà, come di consueto, ad Auronzo di Cadore, la seconda casa dei biancocelesti. In terra veneta Milinkovic e compagni (ancora orfani di Luis Alberto) avranno l’occasione di conoscere i metodi di lavoro e gli schemi del tecnico toscano che, dopo la conferenza stampa di presentazione di ieri, è pronto ad attuare una rivoluzione significativa nell’ambiente capitolino. Una delle principali novità riguarderà certamente il ruolo dei giovani nel ritiro estivo: infatti, a differenza delle scorse stagioni nelle quali il ruolo dei Primavera appariva marginale, le convocazioni di Sarri strettamente funzionali alla nuova idea di gioco, associate all’arrivo imminente del baby Luka Romero, rappresentano la volontà di puntare sul settore giovanile nel suo complesso come testimoniato anche dalla chiamata del classe 2005 Antonio Troise. Il ritiro di Auronzo di Cadore, dunque, non sarà una semplice chiamata per i quattro baby aggregati alla prima squadra che dovranno sfruttare l’assenza dei nazionali (Acerbi, Correa e Immobile) per meritarsi la riconferma.

Marco Bertini

Il primo calciatore della Primavera a figurare tra i partenti per Auronzo è Marco Bertini, perno del centrocampo delle giovani aquile autore di una stagione da protagonista, nonostante la deludente retrocessione della formazione di Calori in seconda serie. Il regista romano, che fa della continuità e dell’intelligenza tattica le sue armi migliori, nell’ultima stagione ha collezionato ben 38 presenze e 5 reti (tra cui quella nel derby di ritorno) conquistando anche l’esordio in Serie A nello spezzone finale dell’ultimo match di campionato contro il Sassuolo. La sua presenza sotto le Tre Cime di Lavaredo sarà molto importante nell’economia del lavoro di Sarri che potrebbe metterlo alla prova maggiormente come mezzala (posizione ricoperta a lunghi tratti in Primavera) lasciando spazio in regia a Leiva, Escalante e Cataldi.

Florent Shehu

Rimanendo a centrocampo, il nome nuovo il secondo nome è quello di Florent Shehu. Il franco svizzero, leggermente sottotono nella seconda parte di stagione, è un centrocampista fisico (alto 1,87 m) e molto tecnico che nella filosofia di gioco di Sarri potrebbe risultare prezioso considerando il bagaglio di caratteristiche molto vario. La sua posizione naturale è quella di trequartista (Menichini lo schierava spesso come rifinitore nel 4-3-1-2), ma la grande capacità di sacrificio nella fase di non possesso abbinata ad una tecnica individuale di alto livello potrebbero consentirgli di adattarsi come mezzala. Le prime sessioni d’allenamento allo Zandegiacomo saranno decisive per capire le intenzioni di Sarri e la condizione fisica e mentale di Shehu, ragazzo talentuoso ancora però incapace di trovare continuità nel medio periodo.

Raul Moro

Se per gli altri tre aggregati si potrebbe parlare di chiamata inaspettate, la convocazione di Raul Moro risultava prevedibile e forse anche scontata. Lo spagnolo, al rientro dopo un problema alla caviglia rimediato nel play-out di ritorno contro il Bologna, è già da qualche tempo nel giro della prima squadra con la quale ha collezionato già due presenze in Serie A. I numeri dell’ ultimo anno sono da parte dell’attaccante, 21 gol e 8 assist in 42 apparizioni, con lo spagnolo adesso chiamato a sfruttare al massimo il 4-3-3 offensivo di Sarri per diventare grande riuscendo magari anche a mettere la parola fine alla questione infortuni che lo tormenta dal suo arriva a Roma. Le aspettative sul futuro dell’ ex Barcellona sono altissime, a lui il compito di fare il salto decisivo nel grande calcio.

Antonio Troise

Dulcis in fundo, la vera sorpresa della preparazione cadorina: si tratta di Antonio Troise, talento cristallino classe 2005 che tanto sta facendo parlare tra colpi di classe e riconoscimenti individuali dal peso specifico esponenziale. Il centrocampista napoletano, arrivato a Roma nell’estate del 2019, ha infatti già fatto il suo esordio nelle nazionali giovanili collezionando 3 presenze e una rete con l’Italia Under 15 conquistando, inoltre, nel 2019 il premio “Gaetano Scirea” e nel 2020 il premio “Mirko Fersini” alla Scopigno Cup come miglior giovane del torneo. Il ritiro in terra veneta sarà per Troise un’occasione di crescita importante, ma potrebbe anche assumere dei contorni più marcati con Sarri che ha lasciato a Formello oltre 20 calciatori dell’organico biancoceleste non volendo però rinunciare alla stella dell’Under 18.

