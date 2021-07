SOCIAL | Il saluto di Elseid Hysaj al Napoli: “Vi porterò sempre nel mio cuore” | FOTO

Elseid Hysaj è stato per sei anni il terzino del Napoli. Con la maglia azzurra ha conquistato anche un trofeo, la Coppa Italia nella stagione 2019/2020, quando il Napoli, dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari, vinse contro la Juventus per 4-2 ai calci di rigori. Dopo sei anni, Hysaj lascia Napoli, ed è pronto ad iniziare la sua nuova avventura alla Lazio. Il terzino albanese è pronto a mettersi a disposizione di mister Sarri, suo allenatore ai tempi proprio del Napoli. Prima di iniziare il capitolo in biancoceleste, attraverso un post sul proprio profilo ufficiale Instagram, ha voluto salutare Napoli pubblicando diverse foto durante i suoi anni in azzurro, con un lungo messaggio che recita: “Napoli, dopo 6 anni è arrivato il momento dei saluti, non mi basta un post per ringraziare tutti ma ci tengo a ringraziare i miei compagni di squadra, la società, i magazzinieri, il grande Tommaso che è un pezzo di storia del Napoli, i fisioterapisti e tutti gli addetti ai lavori. Ringrazio anche le persone che ho conosciuto durante questo periodo, che sono stati tutti meravigliosi e di aiuto nel mio cammino. Un ringraziamento speciale va a voi tifosi, città che avete fatto sentire come casa mia me e la mia famiglia. Siete una città speciale e tifosi speciali, date tanto a tutti quelli che vestono la maglia del Napoli, ma vi dico che per me è stato un onore vestire questa maglia. Per 6 anni ho dato l’anima, ho sempre sudato la maglia, ho sempre cercato di onorare la maglia. L’unica cosa che mi dispiace è non aver festeggiato il mio goal lì con voi, con lo stadio pieno. Questo non è un addio, è un arrivederci. E come dice la famosa frase “Quando vai a Napoli piangi due volte, quando arrivi e quando te ne vai” è la verità, è proprio così. Quindi vi porterò sempre nel mio cuore! Ciao Guagliò”.

