AURONZO 2021 – DAY 2 | Seduta mattutina allo Zandegiacomo – FOTO

Come riportato sui canali ufficiali del club biancoceleste, alle 10:30 di questa mattina i giocatori della Lazio si sono ritrovati all’interno del Centro Sportivo di Auronzo di Cadore sotto la guida di Maurizio Sarri per la prima seduta mattutina del ritiro. Seduta caratterizzata dal lavoro tattico, diviso in due gruppi. Prima i difensori e i portieri che hanno lavorato sui movimenti della linea. In seguito i centrocampisti e gli attaccanti hanno lavorato sulla fase offensiva. Nel corso della mattinata c’è stato anche un lavoro in palestra. La squadra si ritroverà di nuovo in campo alle ore 17:30.

Questi gli scatti della seduta di questa mattina:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)

