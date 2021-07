CdS | Al via la rivoluzione Lazio. Sarri ai suoi ragazzi: “Siete troppo attendisti”

È scattata l’ora zero della “nuova” Lazio griffata Maurizio Sarri. Ieri i biancocelesti sono arrivati ad Auronzo di Cadore dove nel pomeriggio (dopo la prima fase in palestra) sono scesi in campo per la prima seduta già ricca di spunti e riflessioni. Nella partita 11vs11 a due tocchi a metà campo il tecnico toscano ha già iniziato ad imprimere la sua idea di gioco fatta di aggressione, reti e pressing alto sulla difesa avversaria con il Comandante che fin da subito ha voluto invertire la rotta rispetto al passato richiamando i suoi ragazzi, definiti troppo attendisti. Oggi si conoscerà il programma degli allenamenti della prima fase del ritiro che dovrebbe vedere delle pause limite con lo staff di Sarri, a cui si è aggregato il tecnico della Primavera Calori, pronto a seguire da vicino ogni fase del ritiro cadorino biancoceleste. Lo riporta Il Corriere dello Sport

