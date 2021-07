CdS | Italia, un pallone a Immobile per scacciare i fantasmi

Basta un pallone per trasformare le critiche in gloria e Ciro Immobile è pronto a sfruttarlo a dovere questa sera a Wembley per riscattarsi dopo un Europeo che, negli elogi delle prime due partite e nelle critiche della seconda fase, lo ha visto sempre protagonista. Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, per il bomber campano quella di oggi può essere la serata capace di celebrare una carriera dopo le critiche, le discussioni e i crolli emotivi seguiti alla partita sbagliata con il Belgio e la sostituzione con la Spagna nel momento migliore per Immobile. Oggi Ciro, che ieri ha ricevuto il supporto della sua famiglia, se la vedrà a distanza con Kane, un attaccante che un anno fa superò alla grande nella lotta alla Scarpa d’Oro, mentre sogna il sigillo decisivo con l’Italia, quello che lo farebbe salire a 16 marcature in nazionale, al pari di Vialli e Toni. La notte decisiva è arrivata, Immobile non perdere l’occasione.

