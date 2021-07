CdS | Kamenovic si allena a Formello: ecco perchè

Kamenovic, il primo a svolgere le visite mediche della nuova Lazio, non è partito per il ritiro di Auronzo di Cadore rimanendo a Formello per la prima fase della preparazione. A bloccare la partenza del difensore serbo è l’indice di liquidità del club biancoceleste con il saldo negativo che costringe la società capitolina a compiere una cessione prima di ufficializzare il nuovo acquisto (ciò non vale per Hysaj giunto a Roma da svincolato). La Lazio per strappare Kamenovic al Cukaricki ha dovuto pagare 2,5 milioni, cifra che lo costringe ad attendere una cessione prima di essere ufficializzato e poter aggregarsi al resto dei compagni. Lo riporta Il Corriere dello Sport

