CdS | Lazio, una nuova trattativa in Francia: Kamara

Non c’è un momento di sosta dalle parti di Formello dove si continua a lavorare con insistenza sui rinforzi da regalare a Sarri. Mentre è a un passo l’arrivo di Felipe Anderson, rimangono da limare gli ultimi dettagli prima dello sbarco a Roma, la Lazio si concentra sul centrocampista centrale del futuro. I biancocelesti in Francia, oltre a Basic del Bordeaux, lavorano sulla pista del giovane classe 1999 Kamara che ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con il Marsiglia in scadenza tra un anno. Per evitare di perderlo a zero, i francesi devono così abbassare le pretese intorno ai 15 milioni di euro, cifra di saldo tenendo conto della valutazione molto alta con la Lazio chiamata comunque a battere la concorrenza di altri grandi club, a partire dal Milan che lo vorrebbe per rinforzare il suo centrocampo. La Lazio valuta il gioiellino francese di origini senegalesi, molto bravo nell’interdizione, mentre è pronta ad accogliere il grande ritorno di Felipe Anderson. Lo riporta Il Corriere dello Sport

