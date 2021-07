CdS | Lazio Women, la Morace rinnova

La Lazio Women, che continua a piazzare colpi di mercato in entrata (l’ultimo la centrocampista Holt) riparte da coach Carolina Morace. L’ex calciatrice biancoceleste, dopo aver guidato Martin e compagni alla promozione in Serie A, ha incontrato venerdì il presidente Claudio Lotito per esercitare l’opzione sul contratto firmato la scorsa stagione quando subentrò a Seleman dando il via alla scalata verso la massima serie. Lo riporta Il Corriere dello Sport

