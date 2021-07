Copa America 2021 | Trionfa l’Argentina: battuto di misura il Brasile. La gioia social di Correa ed i complimenti della Lazio | FOTO

La Copa America 2021 si tinge di Albiceleste. Nella finale di questa notte, infatti, l’Argentina ha battuto di misura il Brasile grazie ad una rete al 22′ di Angel Di Maria innescato alla perfezione da Rodrigo De Paul. Nulla da fare, dunque, per Neymar e compagni obbligati a vedere festeggiare il primo successo nel torneo di Lionel Messi che scaccia finalmente i fantasmi della nazionale regalandosi l’ennesimo successo della sua carriera. Una vittoria storica quella della Seleccion, celebrata anche via social dal Tucu Correa (non convocato ieri con sole tre presenze nella competizione) che ha postato una foto con la coppa accompagnata dalla semplice didascalia “Campeones“. Correa esulta, mentre la Lazio medita sul suo futuro celebrando il successo via social: “Campeon de America”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Joaquin Correa (@tucucorrea)

