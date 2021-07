Finale Euro2020, la Morace carica Immobile: “È l’attaccante migliore che abbiamo in Italia. Meriterebbe il gol dopo le critiche ricevute”

Dopo le tante, tantissime critiche ricevute in questi giorni, è il momento dei messaggi di conforto e carica per Ciro Immobile che questa sera guiderà l’attacco azzurro nella finale di Euro2020. Nelle ultime ore, oltre alle parole di Bruno Pizzul , sono arrivate anche quelle dell’ex attaccante e coach della Lazio Women Carolina Morace la quale, in una lunga intervista al Quotidiano Nazionale, ha lanciato un importante messaggio di supporto al bomber campano: “Meriterebbe di andare in gol dopo le critiche. È un calciatore generoso, dà tutto, aiuta i compagni di squadra. Ora è il centravanti migliore che c’è in Italia, dunque è giusto che giochi lui. Mi auguro abbia leggermente più fortuna”.

