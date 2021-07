Il Cuoio | Pizzul scommette su Immobile: “Sarei contento se in finale si sbloccasse, è stato criticato ingiustamente”

L’Italia è a un passo dal sogno, da un Europeo lontano ben 43 anni. A dividere gli azzurri dal sogno solamente la finale di questa sera a Wembley contro l’Inghilterra in novanta, forse centoventi, minuti densi di adrenalina ed emozioni. Dell’ ultimo atto di Euro2020, in un ‘intervista rilasciata a Il Cuoio, ha parlato Bruno Pizzul che, interrogato sul possibile protagonista della sfida, ha risposto augurandosi la possibilità di Ciro Immobile di sbloccarsi, un ragazzo criticato ingiustamente, che necessita di una situazione positiva per trovare il rilancio. Pizzul punta deciso su Immobile affermando inoltre come spesso in competizioni del genere i calciatori criticati siano quelli che hanno trascinato le squadre nel momento decisivo. La finale è a un passo, Ciro sogna il finale con gli effetti speciali.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: