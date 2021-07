Il Messaggero | La Lazio suda, Luis Alberto fa fiesta

Luis Alberto continua a far arrabbiare la Lazio. Lo spagnolo, rimasto fuori dalla lista dei convocati per Auronzo di Cadore dopo la mancata risposta alla convocazione per le visite mediche, mentre ieri i compagni partivano per la preparazione in veneto estiva ha postato una foto mentre balla in occasione dei 30 anni della moglie Patricia che poco dopo ha specificato come lo scatto fosse di una settimana prima. Poco importa, tanto è bastato per far scattare l’ira dei tifosi oltre ad alimentare il malcontento della società e di Sarri già esplicito sul punto nella conferenza stampa di presentazione. Il Mago, nonostante le parole del nuovo tecnico, tiene il punto e attraverso il suo agente Miguel Alfaro fa sapere come potrebbe tornare a Roma nella giornata di mercoledì, precisando come la sua assenza sia legata anche ad un problema alla caviglia da curare a Valencia in maniera specifica. La Lazio attende la documentazione medica per prendere posizione, ma lo spagnolo rischia comunque l’esclusione della rosa oltre ad una multa molto alta (si parla anche di 100mila euro). Il caos generato dal numero dieci ha dato il via anche alle questioni mercato con la voglia di Luis Alberto di partire ormai eclatante con Lotito che (oltre a rifiutare un possibile adeguamento di contratto) chiederebbe almeno 60 milioni considerando il 30% sulla rivendita da riconoscere al Liverpool. Lo riporta Il Messaggero

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: