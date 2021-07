Immobile, dai campetti di Torre Annunziata alla finale di Wembley: 90 minuti (o forse più) per la gloria eterna

11 luglio 2021. Una data che già sa di storia, quella di Wembley. Serata di gran gala tra Italia e Inghilterra, che metterà in palio la 16esima edizione dell’Europeo, itinerante per la prima volta in 60 anni della competizione.

“Ognuno ha una storia da raccontare. Lo sanno tutti. Dalla Regina d’Inghilterra ai mastini dell’Inferno”.

Così recitano alcuni versi di Seven Nation Army, la canzone dei The White Stripes da cui nacque il famoso motivo diventato caro ai tifosi italiani nel corso del Mondiale del 2006.

Se è vero dunque che ognuno ha una storia da raccontare, lo sa bene anche Ciro Immobile.

Dai campetti di periferia di Torre Annunziata al Wembley Stadium di Londra. Il centravanti della Lazio e della Nazionale Italiana nelle ultime stagioni ha raggiunto traguardi molto importanti, soprattutto sotto il punto di vista realizzativo. Sono infatti 146 i gol messi a segno nelle ultime 4 stagioni.

Reti pesantissime con cui ha trascinato la sua Lazio e che lo hanno incoronato miglior realizzatore europeo della stagione 2019/20 in virtù dei 36 gol con annessa Scarpa d’Oro, uno dei maggiori premi a livello individuale per un calciatore.

Sebbene abbia timbrato numerose volte il tabellino dei marcatori, l’attaccante biancoceleste è spesso protagonista di attacchi gratuiti e polemiche futili quando indossa la maglia Azzurra. Anche in questo Europeo infatti – seppur con 2 gol e 1 assist in 5 partite – non sono mancate discussioni in merito al suo ruolo all’interno della squadra allenata da Roberto Mancini.

Superato lo scoglio chiamato Spagna nella semifinale della competizione, con il successo nella lotteria dei rigori, ora Immobile e l’Italia si trovano ad un passo dal traguardo, straordinario se pensiamo da dove sia partito questo gruppo (mancata qualificazione ai Mondiali 2018 contro la Svezia) e storico (l’Italia ha vinto un solo Europeo nella sua storia, nel 1968).

Pochi metri dal traguardo dal valore inestimabile, dunque. A coronamento di un percorso irto di ostacoli. Pochi metri ma decisivi, che potrebbero far conquistare all’Italia il suo secondo trofeo europeo e lanciare così il bomber della Lazio nell’Olimpo dei più grandi attaccanti della Nazionale. Novanta minuti (o forse più) colmi di significato, per una nazione in piena fibrillazione in vista di questo evento tanto atteso.

Una finale è sempre una finale, è vero. È anche vero però che spesso sono i calciatori più importanti a decidere le gare più importanti, anche se criticati, come ha dichiarato il c.t. Mancini alcuni giorni fa: “Ciro ha ancora la Scarpa d’oro se non sbaglio… È tra chi ha segnato di più negli ultimi anni. In un Europeo o un Mondiale accade spesso che il più criticato sia quello che poi risolve la partita o il torneo. Siamo abbastanza tranquilli in questo senso”. Ma Immobile è pronto. Ponto a caricarsi la squadra sulle spalle, e con lui un’intera nazione, per allontanare definitivamente le critiche, ingiuste, e conquistare definitivamente un posto di fianco ai più grandi.

Gli ultimi, i più difficili, novanta minuti di questo Europeo con la maglia della Nazionale indosso, che quel bambino di Torre Annunziata sognava di disputare da sempre, sin da quando tirava i suoi primi calci verso quel pallone che nel corso della sua carriera ha insaccato più e più volte nelle porte avversarie con la stessa fame di sempre e che è diventato man mano sempre più pesante. Novanta minuti con un solo obiettivo. Per fare la storia, per conquistare la gloria in quel di Wembley. Allora forza Ciro, e Forza Italia!

